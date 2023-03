Ed Sheeran desmancha-se em lágrimas ao lembrar o melhor amigo, falecido em 2022

Foi divulgado o primeiro trailer para “The Sum Of It All”, novo documentário sobre Ed Sheeran.

“The Sum Of It All” será dividido em quatro partes, contando o percurso do músico inglês desde os seus primeiros tempos até hoje. O documentário estará disponível na plataforma Disney+ a partir do dia 3 de maio.

O trailer mostra Sheeran a lembrar Jamal Edwards, fundador da SBTV e um dos seus melhores amigos, falecido em fevereiro de 2022. Depois de afirmar que Edwards ajudou a lançar a sua carreira, Sheeran desmancha-se em lágrimas ao saber da sua morte.

Cherry Seaborn, esposa de Sheeran, também participa no documentário, dizendo que o músico “ainda não teve tempo para processar" os seus sentimentos.

Recorde-se que o novo álbum de Ed Sheeran, “-”, sairá a 5 de maio.