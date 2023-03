Amanda Bynes estaria a vaguear pelas ruas há vários dias, dizem os psiquiatras

Amanda Bynes irá permanecer internada numa ala psiquiátrica, após ter sido vista a vaguear, despida, por um bairro de Los Angeles, nos Estados Unidos.

Fontes próximas da atriz norte-americana revelaram ao “TMZ” que Bynes poderá ter passado vários dias na rua.

O seu carro foi rebocado a 15 de março, em Long Beach, a 64 quilómetros de sua casa. O local onde a atriz foi localizada fica a 40 quilómetros de Long Beach. Crê-se que Bynes tenha recorrido aos transportes públicos ou a boleias de estranhos para chegar até ali.

De acordo com o mesmo site de notícias, a atriz estará a melhorar mas ainda deverá ficar internada mais uma semana. O caso marcou o primeiro aniversário do fim da tutela da atriz, cujos negócios e carreira foram geridos pela própria mãe durante 9 anos, um caso semelhante ao sucedido com Britney Spears.