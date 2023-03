Três homens considerados culpados de assassinar o rapper XXXTentacion

Os três homens acusados de assassinar o rapper XXXTentacion foram dados como culpados pelo júri encarregue do caso. A sentença ainda não é conhecida - será lida no próximo dia 5 de abril - mas os três homens arriscam penas de prisão perpétua.

O crime remonta a 2018, quando XXXTentacion foi morto a tiro durante uma tentativa de assalto. Michael Boatwright, Trayvon Newsome e Dedrick Williams abordaram o rapper enquanto este se encontrava num stand de motas, matando-o e fugindo com 50 mil dólares em dinheiro e uma mala Louis Vuitton.

Um quarto assaltante, Robert Allen, deu-se como culpado em 2022 do crime de homicídio em segundo grau, aceitando testemunhar contra os seus cúmplices. A defesa tentou argumentar que o ADN encontrado no corpo e no colar de XXXTentacion não pertencia a nenhum destes três homens.