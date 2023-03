“Estes tipos deveriam formar uma banda”: a atuação intimista dos U2 a dois no Tiny Desk Concert

Os U2 foram os mais recentes convidados da NPR para o segmento “Tiny Desk Concert”, que coloca os artistas a tocar nos escritórios da rádio pública norte-americana, num registo particularmente intimista.

A banda irlandesa fez-se representar por Bono e The Edge, apresentando ao vivo temas que fazem parte do seu novo álbum, “Songs of Surrender”, onde reinterpretam o seu já vasto catálogo.

Brincando com a sua própria fama (é possível ouvir uma gravação de Bono a dizer ‘o talento está a chegar’, enquanto carrega a guitarra de The Edge, que o chama de ‘o melhor roadie que já teve’), a dupla convidou ainda um coro da Duke Ellington School of Arts, de Washington D.C., para os ajudar em canções como ‘Beautiful Day’.

No YouTube, onde esta performance foi colocada na íntegra, um dos comentários mais votados diz “estes tipos deveriam formar uma banda”, em jeito de elogio. Veja-a aqui: