Billie Eilish estreia-se como atriz e está assustadora na nova série “Swarm”

Billie Eilish estreou-se como atriz na série “Swarm”, cocriada por Donald Glover (Childish Gambino), que está em exibição na plataforma de streaming Amazon Prime Video a partir desta sexta-feira. O thriller psicológico de 7 episódios centra-se na história de Dre, uma jovem mulher que desenvolve uma obsessão por uma estrela pop inspirada em Beyoncé.

A protagonista de “Swarm” é a atriz Dominique Fishback, que participou no filme “Judas e o Messias Negro”, mas além de Billie Eilish a série também conta com participações de Chlöe Bailey (do duo Chloe x Halle), Paris Jackson (filha de Michael Jackson) e Rory Culkin (irmão mais novo de Macaulay Culkin).

Veja o trailer de “Swarm” e também excertos da estreia de Billie Eilish como atriz no pequeno ecrã.