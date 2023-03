Baterista dos Def Leppard violentamente agredido à porta de hotel

O baterista dos Def Leppard, Rick Allen, foi violentamente agredido por um jovem de 19 anos à porta do hotel onde pernoitava, na Flórida (EUA).

Allen estava à porta do hotel Four Seasons em Fort Lauderdale, a fumar um cigarro, quando Max Hartley surgiu por detrás de um pilar e atacou o baterista, fazendo com que este caísse ao chão e batesse com a cabeça.

Uma mulher presente no local ainda tentou ajudar Allen, mas acabou, também ela, agredida pelo jovem. Hartley acabou detido pelas autoridades, já depois de também ter partido os vidros de várias viaturas estacionadas perto do hotel.

O jovem foi acusado de dois crimes de agressão, quatro crimes de desordem pública e um crime de abuso de idoso ou de adulto com deficiência. Rick Allen, de 59 anos, teve de amputar o seu braço esquerdo em 1985.

Ainda não se sabe o que motivou o comportamento de Hartley, que não quis responder se era fã dos Def Leppard. Recorde-se que a banda passará por Portugal a 23 de junho, para um concerto no Passeio Marítimo de Algés.