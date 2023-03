Simon Booth (1956-2023): de fundador dos Working Week e Afro Celt Sound System a rosto do maior festival que Portugal nunca viu nos anos 80

O desaparecimento do músico britânico Simon Booth foi prontamente lamentado por várias figuras da cena musical britânica incluindo Ben Watt e Tracey Thorn, dos recentemente reativados Everything But The Girl. Watt, que relembrou que Booth tocou guitarra no álbum de estreia do duo que criou com Thorn, “Eden” (1983), explicou ainda que o músico agora desaparecido lhes “emprestou um apartamento em Camden quando ele foi em digressão” acolhendo-os quando não tinham onde viver. “Bebíamos nos pubs de Camden e discutíamos política e Thelonious Monk”, recorda Ben Watt. “E a Tracey acabou por cantar no fantástico ‘Venceremos’, um dos primeiros singles dos Working Week. Deu-nos muito apoio quando surgimos na cena musical”. “Ele era igualmente, tal como eu, um não tão secreto observador de pássaros”, conta ainda Watt.