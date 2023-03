Vendas de discos em vinil ultrapassaram o CD pela primeira vez desde 1987

As vendas de discos em vinil ultrapassaram as de CD pela primeira vez desde 1987, facto que se verifica nos Estados Unidos e no Reino Unido, dois dos três maiores mercados de música em todo o mundo.

Um relatório da Associação Americana da Indústria de Gravação (RIAA) mostra que, em 2022, foram vendidos mais de 41 milhões de discos em vinil, contra 33 milhões em CD. No total, o vinil representou lucros na ordem dos 1,12 mil milhões de euros.

A indústria musical está a passar por uma boa fase, com a venda física de discos a ter alcançado lucros de 14,81 mil milhões de euros. A RIAA registou um crescimento das vendas de música em formato físico na ordem dos 6%, em comparação com 2021.

A tendência do mercado para a música em formato físico é crescente, com o vinil a ter a sua quota parte de responsabilidade: as vendas neste formato cresceram 17%, com o CD a ter caído 18%.