Johnny Depp pode voltar a “Piratas das Caraíbas”

Johnny Depp poderá estar de regresso à saga “Piratas das Caraíbas”.

O ator, que interpretou o capitão Jack Sparrow, arriscava não poder voltar a esse papel após a batalha judicial que o opôs à sua ex-mulher, Amber Heard. O produtor Jerry Bruckheimer admitiu, agora, que tal é uma possibilidade.

À conversa com a “Entertainment Tonight”, Bruckheimer revelou estar já a trabalhar no próximo capítulo de “Piratas das Caraíbas”. “Vamos ver como corre. Estamos muito entusiasmados, teremos um grande guião. Adorava [que Depp regressasse]. Quero muito tê-lo no filme, é tudo o que posso dizer”.

O julgamento que opôs Johnny Depp a Amber Heard terminou em 2022, com a atriz a ser condenada ao pagamento de uma indemnização no valor de 1 milhão de dólares a Depp, por difamação. O último filme da saga, “Piratas das Caraíbas: Homens Mortos Não Contam Histórias”, saiu em 2017.