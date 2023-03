Carminho: “Nas redes sociais já não é o teu trabalho que gera ‘likes’, é a tua vida”

Rita Carmo

“Hoje, parece que tudo tem de ser comunicado, porque se não for comunicado não é vivido”, observa Carminho. “Eu fico meses sem dizer nada. Não é porque queira, é porque não tenho nada de pertinente a dizer”, afirma a fadista no podcast Posto Emissor, explicando a forma “reservada” com que encara as redes sociais

