Morreu Canisso, baixista da banda brasileira Raimundos

Morreu Canisso, baixista da banda de rock brasileira Raimundos, aos 57 anos.

A sua morte foi confirmada pelo empresário do grupo, Denis Porto, ao portal “G1”. Canisso terá sofrido uma queda após desmaiar, não resistindo aos ferimentos.

Nascido José Henrique Pereira, Canisso foi um dos membros fundadores dos Raimundos, fazendo parte do grupo entre 1987 e 2002. Regressaria em 2007.

Para além dos Raimundos, o baixista colaborou com bandas como os Rodox e os Sigma, com quem se apresentara ao vivo no passado domingo.