Carminho: “A Marisa Monte dizia: ‘Você entrou como os seus no Brasil’. Mas, calma, vim mais tímida”

Carminho recordou, no podcast Posto Emissor, a sua primeira viagem ao Brasil, país com o qual construiu, ao longo dos anos, uma relação próxima.

A fadista já colaborou, entretanto, com artistas como Chico Buarque, Caetano Veloso ou Marisa Monte, tendo editado também, em 2016, o álbum “Carminho Canta Tom Jobim”. No novo álbum, “Portuguesa”, canta um tema - ‘Levo o Meu Barco no Mar’ - escrito pelo também brasileiro Marcelo Camelo.

“A primeira vez que chego ao Brasil é por mar, num cruzeiro, depois de 15 ou 16 dias a atravessar o Atlântico”, relembra Carminho, “a Marisa Monte é que dizia, com carinho: ‘Você entrou como os seus’. Mas, calma, vim mais tímida”.

Ouça a resposta completa a partir dos 43 minutos e 17 segundos.