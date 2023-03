100 anos de Celeste Rodrigues: das casas de fado ao convívio com Madonna

Celeste Rodrigues completaria 100 anos esta terça-feira, 14 de março, e a data será celebrada com a inauguração de uma exposição, “Celeste”, no Museu do Fado, em Lisboa, e a apresentação de uma fotobiografia, projetos organizados pelo neto, Diogo Varela Silva. “É uma data que ela tanto gostaria de comemorar”, disse o cineasta sobra a fadista, que morreu em 2018, em declarações à agência Lusa. Na exposição, que estará patente até setembro, são exibidas condecorações, fotografias, filmes e textos de Celeste Rodrigues, passando em revista o seu percurso musical com mais de 70 anos. A inauguração contará também com a apresentação de dois temas inéditos gravados pela fadista aos 95 anos: ‘Se Alguém Me Procurar Pergunta ao Vento’, de Ricardo Maria Louro e com música de Pedro de Castro, e ‘A Noite do Meu Bem’, gravada originalmente por Dolores Duran em 1959.

“Estou constantemente a lembrá-la, não há dia nenhum que passe que não me lembre dela ou de um pormenor dela – que ela iria gostar disto ou daquilo, ou como ela iria reagir. Ela continua muito presente. É uma saudade presente”, diz Diogo Varela Silva à Lusa, “mantenho-a muito perto de mim. As pessoas morrem quando as esquecemos. Ela será eterna em mim”.

Nascida a 14 de março de 1923, no Fundão, Celeste Rodrigues era irmã mais nova de Amália Rodrigues, tendo começado a cantar sem intenção de fazer disso carreira, o que mudou quando foi desafiada pelo empresário de espetáculos José Miguel a cantar numa das suas casas de fado, o Café Casablanca, em Lisboa, espaço onde se estreou em 1945.