Sem “glamour”, mas com alma: a performance emotiva de Lady Gaga nos Óscares

Mesmo sem ter vencido na sua categoria - Melhor Canção Original -, Lady Gaga foi um dos destaques da cerimónia de entrega dos Óscares, este domingo.

A artista apresentou-se, em palco, de t-shirt e calças de ganga e sem maquilhagem, para uma performance emotiva do tema que a levou à cerimónia, ‘Hold My Hand’, de “Top Gun: Maverick”.

Antes de a interpretar, Lady Gaga fez questão de salientar que este era um tema “muito pessoal”, composto na cave do seu estúdio, sobre como “precisamos todos de heróis, por vezes”.

‘Hold My Hand’ constituiu a terceira nomeação de Lady Gaga para um Óscar de Melhor Canção, após ‘Till It Happens to You’ ("The Hunting Ground") e ‘Shallow’ ("Assim Nasce Uma Estrela"), tendo vencido com esta última. Veja a sua atuação nos Óscares: