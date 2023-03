Rapper sul-africano Costa Titch morre aos 28 anos depois de desmaiar em palco

O rapper sul-africano Costa Titch morreu após ter desmaiado em palco, durante uma atuação no festival Ultra Music, em Joanesburgo.

O rapper, de 28 anos, ainda foi auxiliado em palco, mas sem sucesso. A sua morte foi mais tarde confirmada pela família, sem que tenham sido reveladas as causas. “Deem-nos tempo e espaço para recuperarmos”, afirmaram em comunicado. “Obrigado pelo amor e pelo apoio que deram ao nosso filho”.

Costa Titch contava, nas redes sociais, com mais de 600 mil seguidores e era um dos artistas da Konvict Kulture, editora fundada por Akon. Recentemente, colaborou com Akon em ‘Big Flexa’.

A organização do Ultra Music emitiu, entretanto, um comunicado onde diz estar “desolada com a morte súbita” do rapper. “Ele era uma voz de relevo dentro da cena amapiano”, pode ler-se. “Era um rapper, dançarino, compositor e colaborador cheio de talento, e um amigo do nosso festival”.