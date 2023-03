E o Óscar de Melhor Canção Original foi para...

‘Naatu Naatu’, canção de Rahul Sipligunj, Kaala Bhairava e M.M. Keeravani presente na banda-sonora do filme indiano “RRR”, venceu este domingo o Óscar para Melhor Canção Original.

O tema era considerado o grande favorito à vitória, e bateu a forte concorrência de ‘Lift Me Up’, de Rihanna, ‘This Is a Life’, de Son Lux, Mitski e David Byrne, e ‘Hold My Hand’, de Lady Gaga.

A vitória de ‘Naatu Naatu’ significou, ainda, mais uma derrota para Diane Warren: a artista, nomeada para um Óscar pela 14ª vez (desta feita, por ‘Applause’, de “Top Gun: Maverick”), continua sem vencer.

Na categoria de Melhor Banda-Sonora Original, o Óscar foi entregue a Volker Bertelmann, pelo seu trabalho em “A Oeste Nada De Novo”.