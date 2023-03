David Byrne “desafinado” e com dedos de salsicha no palco dos Óscares

A performance do ex-Talking Heads deu que falar, com alguns utilizadores de redes sociais a chamarem à atenção para o facto de ter cantado desafinado e de ter usado os mesmos dedos de salsicha utilizados por Jamie Lee Curtis e Michelle Yeoh no filme.

David Byrne era um dos nomeados da noite e subiu ao palco da cerimónia dos Óscares, este domingo, para interpretar a canção ‘This is a Life’, do filme “Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo”, o grande vencedor da noite .

Ao lado de Byrne, estiveram os Son Lux, responsáveis pela banda sonora de “Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo”, e a atriz Stephanie Hsu, que substituiu Mitski, que canta a versão de estúdio de ‘This is a Life’.

“Uma lenda absoluta de nunca cantar afinado”, escreve um fã nas redes sociais, com outros a acrescentarem coisas como “O David Byrne disse ‘não vou cantar notas humanamente reconhecíveis ou afinado’. Lidem com isso’ ou “O David Byrne com dedos de salsicha é a razão pela qual eu vejo os Óscares”.

Byrne saiu do Dolby Theatre, em Los Angeles, de mãos a abanar, tendo perdido o galardão de Melhor Canção Original para Rahul Sipligunj, Kaala Bhairava e M. M. Keeravani por ‘Naatu Naatu’, do filme indiano “RRR”. A canção conseguiu, também, derrotar ‘Lift Me Up’ de Rihanna, ‘Hold My Hand’ de Lady Gaga e ‘Applause’, da veterana Diane Warren.