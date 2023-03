Fatboy Slim homenageia Gary Lineker, ex-futebolista e apresentador de televisão afastado pela BBC

Fatboy Slim atuou na sexta-feira passada em Manchester, tendo homenageado o ex-futebolista Gary Lineker durante o espetáculo.

Lineker foi retirado pela BBC do programa "Match of the Day", onde era apresentador, após este ter comparado, nas redes sociais, as novas políticas de imigração do governo conservador britânico às da Alemanha nazi.

Durante a atuação, Fatboy Slim exibiu, no ecrã de fundo, o rosto de Lineker, ao lado do de outras personalidades como Prince e Greta Thunberg. O músico partilhou, depois, o vídeo no Twitter com a hashtag #ImWithGary.

Veja aqui: