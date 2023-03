Carminho: “Não estou a apontar uma espada às pessoas para me ouvirem. E não preciso que me exijam que faça aquilo que querem ouvir”

Carminho falou, no podcast Posto Emissor, sobre a forma como lida com as expectativas que recaem sobre o seu trabalho, num momento em que acaba de editar um novo álbum, “Portuguesa”. “A minha felicidade passa por aceitar-me como sou, fazer o trabalho que tenho a fazer, independentemente de as pessoas gostarem ou não, porque ele é sincero, vem do meu coração”.

“Não tenho que justificar isso a ninguém, correndo o risco de não ter ouvintes”, continua a fadista, “como não estou a apontar uma espada atrás das costas das pessoas para me ouvirem, também não exijo que gostem. E não preciso que me exijam que faça aquilo que querem ouvir”.

Ouça a resposta completa a partir dos 22 minutos e 25 segundos.