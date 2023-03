Vem aí a sequela do filme “Beetlejuice” com Jenna Ortega, de “Wednesday”

Foi confirmada uma sequela para “Beetlejuice” ("Beetlejuice - Os Fantasmas Divertem-Se", na tradução portuguesa), comédia de terror de 1988.

Segundo Jeff Sneider, do “The Ankler”, a sequela - que voltará a contar com realização de Tim Burton - foi aprovada esta semana e voltará a reunir, no elenco, Michael Keaton, Winona Ryder e Catherine O'Hara, avança o “The Hollywood Reporter”.

Jenna Ortega, que interpretou a personagem de Wednesday Addams na série “Wednesday”, da Netflix, também terá um papel em “Beetlejuice 2”.

Há muito que se fala numa sequela para “Beetlejuice”. Em 2015, o projeto terá sido aprovado pela Warner Bros., mas apenas um ano depois Tim Burton revelou que já não se encontrava em fase de desenvolvimento. Em 2022, a Plan B, produtora criada por Brad Pitt, ofereceu o seu apoio.

O filme poderá começar a ser rodado já no mês de maio.