Carminho: “Fiz um brinde com o Ricardo Pereira. Ele disse ‘Um dia vou ganhar um Óscar’, eu disse ‘Um dia vou cantar com o Chico Buarque’”

Carminho recorda, no Posto Emissor, o desejo que tinha de cantar com Chico Buarque, uma das suas maiores referências musicais, e que viria a concretizar-se anos mais tarde. “Mandei-lhe uma carta, na esperança de ele ouvir o meu primeiro disco e, depois, fiz um brinde com um grande amigo, o [ator] Ricardo Pereira. Ele disse ‘Um dia vou ganhar um Óscar’, eu disse ‘Um dia vou cantar com o Chico Buarque’”.

“Perguntei ao Chico se ele tinha recebido o meu disco. ‘Não, Carminho, não recebi nada o teu disco, nem a tua carta. Não recebi nada’”, acrescenta ainda a fadista, que gravou com Buarque ‘Carolina’, editado no álbum “Alma”, de 2012, e ‘Falando de Amor’, incluído em “Carminho Canta Tom Jobim”, de 2016. “Já não me lembro de nada do que dizia na carta, mas devia dizer umas baboseiras quaisquer”.

