Pai e irmão de Julia Fox detidos por posse ilegal de armas e drogas

O pai e o irmão da atriz e modelo Julia Fox, ex-namorada de Kanye West, foram detidos por posse ilegal de armas e drogas.

Segundo o “New York Post”, uma rusga policial à casa de ambos resultou na apreensão de várias armas de fogo sem número de série, material necessário à construção de uma bomba artesanal e, ainda, fentanil, clorofórmio e heroína.

As autoridades terão sido alertadas após Thomas e Christopher Fox terem efetuado “várias compras suspeitas” online. Os vizinhos afirmaram que ambos costumavam entrar e sair do seu apartamento com fatos de proteção vestidos.

As autoridades não suspeitam, para já, de que se trate de um caso de terrorismo. Julia Fox não teria tido conhecimento das atividades da sua família, e escusou-se a comentar o caso ao “New York Post”.