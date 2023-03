É sexta-feira de música nova: o cosmos dos Depeche Mode, o caos de Carolina Deslandes, o verão de Miley Cyrus e o presente dos GNR

Os novos álbuns de Miley Cyrus, Carolina Deslandes ou Tó Trips são alguns dos lançamentos que marcam esta sexta-feira, 10 de março. “Endless Summer Vacation” é o título do oitavo longa-duração de Miley Cyrus. Apresentado pelo single ‘Flowers’, que se tornou num grande sucesso, batendo recordes nas plataformas de streaming, o disco inclui 12 canções, escritas em parceria com o songwiter Tobias Jesso Jr., a australiana Sia ou Greg Kurstin.

Também disponível está já “Caos”, o novo álbum de Carolina Deslandes. A cantora-compositora, que esta semana anunciou concertos conjuntos com Bárbara Tinoco nos festivais NOS Alive e MEO Marés Vivas, reflete neste trabalho sobre “a confusão dos últimos três anos” da sua vida. ‘A Saia da Carolina’ é o novo single.

Igualmente de regresso aos álbuns está Tó Trips. O guitarrista português, conhecido pelo seu trabalho em bandas como Dead Combo e Lulu Blind, acaba de lançar “Popular Jaguar”. ‘Ginga’ é o primeiro single do trabalho que será apresentado ao vivo, com Helena Espvall no violoncelo e António Quintino no contrabaixo, no Auditório de Espinho, a 12 de março, e na Culturgest, em Lisboa, a 17 do mesmo mês. Com o disco, Tó Trips edita também um livro de memórias, intitulado “Ínfimas Coisas”.

<a href="https://totrips.bandcamp.com/album/popular-jaguar">Popular Jaguar by Tó Trips</a>

Por seu turno, o músico Eu.Clides edita hoje o seu primeiro álbum. Tem por título “Declive” e posiciona-se “no centro” dos pontos musicais por onde passou, da música clássica à eletrónica, passando pelo gospel e pelos sons de Cabo Verde, de onde é natural. Nascido em 1996, veio para Portugal com um ano e aos oito começou a estudar guitarra clássica no Conservatório de Aveiro. Mais tarde, acompanhou em digressão o grupo senegalês Daara J Family e a cabo-verdiana Mayra Andrade. Em 2021, lançou um EP, “Reservado”, e participou no Festival da Canção. À Agência Lusa, explicou que o seu primeiro álbum representa “uma fase muito baixa” da sua vida, marcada por “muita ansiedade e stress. Às vezes olhamos para estes problemas como algo que nos destrói e eu estou a tentar olhar para eles como uma rampa, algo que nos pode construir para algo melhor.”



Outro álbum português que hoje chega às lojas é “Avalanche”, o novo longa-duração de Tomara, projeto de Filipe C. Monteiro. Neste disco, que sucede a “Favourite Ghost”, de 2017, e conta com Nuno Safara na bateria, Tomara estreia-se nas canções escritas em português. Canções como ‘Ao Sol’ e ‘A Velha Canção’ serão apresentadas ao vivo a 2 de abril, no Novo Ático, no Porto, e a 11 de abril, no Teatro Maria Matos, em Lisboa.

Também esta sexta-feira, os ingleses Sleaford Mods lançam “UK Grime”, o seu novo álbum, que conta com a participação de Florence Shaw, vocalista dos Dry Cleaning, e de Perry Farrell e Dave Navarro, dos Jane's Addiction. Os Sleaford Mods (tal como, de resto, os Dry Cleaning) atuam no Vodafone Paredes de Coura no próximo mês de agosto.

O primeiro álbum de Fever Ray em seis anos, “Radical Romantics”, fica também hoje disponível. Neste trabalho, Karin Dreijer dirige-se “ao coração e à cabeça, à pista de dança e ao quarto.” A produtora portuguesa Nídia é uma das colaboradoras do disco, no qual participam também Trent Reznor e Atticus Ross, dos Nine Inch Nails. Em agosto, Fever Ray estará em Paredes de Coura.

No próximo dia 14 de abril, Angel Olsen lança um EP com canções que ficaram de fora do seu álbum do ano passado, “Big Time”. O disco tem por título “Forever Means” e é apresentado por ‘Nothing’s Free', uma canção sobre “quando nos apercebemos que temos estado em negação. Foi difícil não incluí-la no álbum, mas era mais soul. Quando a escrevi, estava a braços com a minha identidade e a minha sexualidade. Estava a abrir-me, de forma diferente.”

Com álbum novo, “Memento Mori”, nas lojas no final deste mês, os veteranos Depeche Mode acabam de apresentar um novo single: veja aqui o vídeo de ‘My Cosmos Is Mine’.

Também os GNR acabam de apresentar um novo single. O tema tem por título ‘Eu Não Sou Assim’ e é uma recuperação, com novos arranjos, do original escrito para o telefilme “Amor Perdido”, de 2000. No vídeo, realizado por André Tentugal, a banda conta com a participação do contorcionista Saulo Roque, mais conhecido como Snake Man.