Sharon Stone diz que o filme “Instinto Fatal” levou um juiz a retirar-lhe a custódia do filho

Sharon Stone deu uma entrevista ao podcast “Table For Two”, na qual alega que um juiz lhe negou a custódia partilhada do filho devido a “Instinto Fatal”.

Estreado em 1992, o filme tornou-se num clássico do cinema, mas levou um juiz a dar a custódia do filho adotivo de Sharon Stone e Phil Bronstein, que se separaram em 2003, exclusivamente a este último.

“O juiz perguntou ao meu filho se sabia que a mãe fazia filmes de sexo. Foi um abuso do sistema”, lamentou. “Hoje em dia, as pessoas andam nuas na televisão. No meu caso, a nudez não durou nem um segundo. Mas levou-me a perder a custódia do meu filho”.

Stone revelou que a decisão a deixou com problemas cardíacos: “Partiu-me, literalmente, o coração”, disse.