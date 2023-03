Marisa Liz tem canção nova: veja aqui o vídeo de ‘Foi Assim que Aconteceu’

Marisa Liz tem novo single: ‘Foi Assim que Aconteceu’ chegou esta quinta-feira, conta com letra de Marisa Liz e música da autoria da artista e de Diogo Branco.

Descrita pela artista, citada em comunicado da editora Universal, como uma canção sobre o “desejo imortal de querer ser feliz”, é o terceiro single do primeiro álbum de Marisa Liz, a ser editado este ano. Sucede a ‘Olha Lá’, encontro de Liz com Joana Espadinha, lançado no final de 2022, e o referido ‘Guerra Nuclear’.