Jimmy Fallon foi a uma audição do “The Voice” e por pouco não passava à fase seguinte

Jimmy Fallon foi à edição norte-americana do programa “The Voice” pregar uma partida aos jurados - e quase conseguia passar à próxima fase.

O comediante e apresentador de televisão interpretou, de forma cómica, ‘I Keep Forgettin’ (Every Time You're Near)', deixando Kelly Clarkson, Niall Horan e Chance the Rapper confusos o suficiente para virarem as suas cadeiras, em sinal de aprovação.

Só Blake Shelton não virou a sua, levando Fallon a descer do palco e a carregar, ele próprio, no botão de aprovação. “Fizeste batota”, diz-lhe.

Veja o vídeo: