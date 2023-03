Smashing Pumpkins fazem versão dos Joy Division com Peter Hook

Os Smashing Pumpkins atuaram este fim de semana no México, encabeçando a primeira edição do festival The World Is A Vampire, que vai buscar o nome a um dos versos de ‘Bullet With Butterfly Wings’, tema clássico da banda de Billy Corgan.

Durante o espetáculo, os Pumpkins interpretaram uma versão de um outro clássico, ‘No Love Lost’, dos Joy Division. Com um bónus: a seu lado esteve Peter Hook, ex-baixista dos britânicos.

O festival, que contou também com atuações dos Interpol, Turnstile, Deafheaven ou Chelsea Wolfe, irá agora migrar para a Austrália, onde os Smashing Pumpkins se apresentarão ao lado dos Jane's Addiction e Amyl & The Sniffers.

Veja o vídeo da atuação: