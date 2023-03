Que música vamos ter nos Óscares? Rihanna e Lenny Kravitz vão lá estar, Lady Gaga faz-se esperar

A 95ª cerimónia dos Óscares realiza-se no próximo domingo, em Los Angeles, e serão vários os músicos a subir ao palco do Dolby Theatre para atuar ou para apresentar e entregar prémios. Rihanna, Lenny Kravitz ou Janelle Monáe são alguns dos nomes confirmados na gala, que terá como anfitrião o apresentador e comediante Jimmy Kimmel e será transmitida em Portugal, a partir das 23h45, pela RTP.

Estão confirmadas performances de quatro das canções nomeadas para o prémio de Melhor Canção Original: Rihanna apresentará ‘Lift Me Up’ de “Black Panther: Wakanda para Sempre”, Rahul Sipligunj e Kaala Bhairava interpretarão ‘Naatu Naatu’ do filme indiano “RRR”, Sofia Carson e Diane Warren cantarão ‘Applause’ de “Tell It Like a Woman” e Stephanie Hsu, David Byrne e Son Lux apresentarão ‘This Is a Life’ de “Tudo Em Todo o Lado ao Mesmo Tempo”.