Passeio Carlos do Carmo inaugurado no sábado em Lisboa, álbum de duetos sai uma semana depois

A cerimónia decorre no dia 11 de março, às 17h30, com o descerrar da placa toponímica Passeio Carlos do Carmo, pelo Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, seguindo-se uma atuação de Camané que interpretará cinco temas de Carlos do Carmo.

A Câmara Municipal de Lisboa, com a colaboração da EGEAC – Museu do Fado e das Juntas de Freguesia de Alcântara e Belém, homenageia o fadista com a inauguração do Passeio Carlos do Carmo, localizado na zona ribeirinha de Belém, entre o Terreiro das Missas e o Jardim das Docas da Ponte.

Carlos do Carmo será homenageado em Lisboa com a inauguração do Passeio Carlos do Carmo, este sábado, comunicou a Universal Music Portugal, editora discográfica do artista.

No dia 17 será editada uma compilação de duetos do fadista. Intitulado, precisamente, “Duetos”, o álbum recupera colaborações do fadista, falecido em 2021, com vozes como Chico Buarque, Pedro Abrunhosa, Rui Veloso ou Camané.

Recorde-se que, em 2013, Carlos do Carmo já havia editado um disco de duetos, intitulado “Fado É Amor”, com um elenco de vozes convidadas maioritariamente feminino (de Mariza a Ana Moura e Carminho), nele tendo sido incluído um ‘dueto virtual’ com a mãe do artista, a também fadista Lucília do Carmo - o fado em questão, ‘Loucura’, está de resto no alinhamento de “Duetos”, compilação marcada agora por um leque de vozes quase exclusivamente masculinas. As proveniências das canções são várias: ‘Fotos do Fogo’ integrou “O Irmão do Meio”, de Sérgio Godinho; ‘Fado Tropical’, original de Chico Buarque, foi interpretado em dueto com Carlos do Carmo para o filme “Fados”, de Carlos Saura. Assinale-se também a versão de ‘O Cacilheiro’, presente no álbum “Bairro da Ponte”, do produtor Stereossauro, com o contributo dos guitarristas Legendary Tigerman e Ricardo Gordo.