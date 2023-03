Cara Delevingne revela que fez cura de reabilitação: "Se continuasse a seguir por aquele caminho, ia acabar morta"

A atriz e modelo Cara Delevingne deu uma entrevista à revista “Vogue”, na qual abordou a sua luta contra a dependência de álcool e drogas.

Depois de ter preocupado as pessoas do seu círculo e os seus fãs, ao ser fotografada descalça e com ar perturbado num aeroporto de Los Angeles, a britânica revela agora que está sóbria há vários meses. “Pela primeira vez passei o Natal e a passagem de ano sóbria, e nunca me tinha divertido tanto”, afirmou.

“Só sei que, se continuasse por aquele caminho, ia acabar morta ou a fazer alguma coisa muito estúpida”, confessa, contando que, para celebrar o seu 30.º aniversário, em agosto do ano passado, decidiu passar três semanas em Ibiza, em Espanha, viajando depois para o festival Burning Man, em Las Vegas, nos Estados Unidos.

“Quando estou sob o efeito de drogas, sinto-me invencível. Nesses momentos, coloco-me em perigo porque não me importo com a minha vida. [No Burning Man] estava sempre a subir a coisas e a saltar lá de cima… era tudo muito selvagem. É assustador para as pessoas que gostam de nós”, reconhece.