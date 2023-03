Tó Trips: “Em 1985 apareceu a heroína e o pessoal queria comprar erva e não havia. No final do ano letivo estava tudo agarrado ao cavalo”

“Por volta de 1985 apareceu a heroína e o pessoal queria comprar erva e não havia”, concretiza. “Em vez disso, começou a vender-se heroína aos miúdos. No final do ano letivo de 1985 e seguintes estava tudo agarrado ao cavalo. Foi a desgraça de uma geração inteira”, acredita. “As drogas sempre tiveram um lado de ignorância e ainda hoje é um pouco assim.”

Tó Trips tem atuado com os Xutos & Pontapés nos concertos de celebração do álbum “Circo de Feras”, de 1987. A esse propósito, disse o vocalista da banda, Tim, no Posto Emissor, podcast da BLITZ: “O Tó Trips tem uma postura em palco muito semelhante à do Zé Pedro. De vez em quando, fica um bocadinho arrepiante.”