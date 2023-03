"The Last of Us": aqui está o teaser do último episódio

Foi divulgado um teaser para o último episódio da primeira temporada de “The Last Of Us”, que será exibido na HBO no próximo domingo.

A série, recorde-se, terá uma segunda temporada, que foi confirmada em janeiro. Não se sabe, no entanto, qual a sua data de estreia.

Os fãs portugueses poderão ver o último episódio de “The Last Of Us” na plataforma HBO Max às 2h (em Portugal continental) de segunda-feira, 13 de março.

Veja o teaser: