Harry Styles publicou uma 'selfie' com uma t-shirt dos One Direction vestida e deixa internet ao rubro

Harry Styles publicou uma selfie onde aparece vestido com uma t-shirt dos One Direction, deixando os fãs em alvoroço.



O artista britânico apagou a fotografia pouco depois, especulando-se que se tenha tratado de um lapso e que Styles quisesse partilhá-la, apenas, com os seus amigos próximos.



A t-shirt aparenta ser da digressão “Up All Night”, de 2012. Harry Styles não atua com os One Direction desde o réveillon de 2015, com a banda a anunciar o seu fim pouco depois.



Veja a foto: