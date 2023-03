Uma pessoa morta e pelo menos 9 feridos durante esmagamento em concerto nos Estados Unidos

Uma pessoa morreu e pelo menos nove ficaram feridas durante um concerto dos rappers GloRilla e Finesse2tymes na cidade de Rochester, no estado norte-americano de Nova Iorque, no passado domingo.

Segundo notícia da agência Associated Press, as pessoas terão sido esmagadas depois de se gerar o pânico na plateia, quando os espectadores julgaram ouvir o som de tiros. Porém, as autoridades afirmam não terem provas de ter havido quaisquer disparos. Dois feridos estão em estado crítico. Quanto à vítima mortal, trata-se de uma mulher de 33 anos, que morreu no hospital.

A polícia anunciou que se encontra a investigar as razões do esmagamento, ao passo que o autarca de Rochester, Malik Evans, se referiu ao sucedido como “uma tragédia de proporções épicas”. Quanto à rapper GloRilla, escreveu estar “a rezar” para que todos estejam bem.