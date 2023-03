Morreu Gary Rossington, o último membro original dos Lynyrd Skynyrd

Morreu Gary Rossington, guitarrista e co-fundador dos Lynyrd Skynyrd e o último membro original ainda vivo. Tinha 71 anos.

A sua morte foi anunciada pela própria banda, através das redes sociais. Numa publicação no Facebook, os Lynyrd Skynyrd descreveram Rossington como “um irmão, um amigo, um membro da família”.

O guitarrista foi um dos sobreviventes do desastre de avião que, em 1977, vitimou metade dos membros da banda. “Não é algo do qual se possa falar casualmente”, diria à “Rolling Stone” em 2006 após anos sem comentar o acidente.

Ao longo dos anos, teve vários problemas cardíacos, necessitando em 2021 de passar por uma cirurgia - sem no entanto abandonar os seus compromissos com a música. É seu o som da slide guitar que se escuta em ‘Freebird’, tema mais conhecido da banda norte-americana e um dos mais celebrados do rock n' roll.