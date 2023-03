Lana Del Rey está a ponderar boicotar o festival de Glastonbury: não há mulheres cabeças de cartaz e vai atuar num palco secundário

O festival de Glastonbury anunciou na semana passada os cabeças de cartaz para a edição deste ano - Elton John, Arctic Monkeys e Guns N' Roses - mas nem todos ficaram satisfeitos.

Têm chovido críticas à organização do festival por não ter sido dado um maior destaque a artistas femininas, apesar de 48% dos nomes anunciados para o cartaz, até agora, serem de mulheres.

Em entrevista ao “The Guardian”, Emily Eavis, co-organizadora do festival, assumiu que a falta de mulheres como cabeças de cartaz é um problema. Segundo Eavis, os Guns N' Roses só foram confirmados após uma artista - especula-se que tenha sido Taylor Swift - ter cancelado a sua presença em Glastonbury.

“Queremos que o nosso cartaz seja equilibrado. E não tem apenas que ver com género”, afirmou. “Somos um dos poucos grandes festivais que se preocupa com estas questões. Estamos a tentar o nosso melhor. As editoras, a rádio, também têm que fazer a sua parte” no que toca a promover artistas femininas.

Entre as vozes mais críticas ao festival está a de Lana Del Rey, um dos nomes anunciados. A norte-americana não será cabeça de cartaz, e só descobriu através das redes sociais que iria atuar num dos palcos secundários - dando a entender que está a planear boicotar a sua presença. “Vou ser cabeça de cartaz do palco secundário, mas como não houve consideração por mim ao anunciá-lo, irei repensar”, escreveu, no Instagram.

Quanto a Eavis, já está a pensar em retificar estas questões em 2024: a organizadora disse ao “The Guardian” que, na edição do próximo ano, dois dos cabeças de cartaz serão mulheres.