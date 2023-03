A poucos dias dos Óscares, Rihanna volta a mostrar fotografias do filho

Rihanna voltou a partilhar fotografias do seu filho de 1 ano, cujo nome é ainda desconhecido.

No Instagram, a cantora das Barbados fez uma espécie de meme com o próprio filho, escrevendo na legenda de uma fotografia em que este surge com ar de choro: “Foi esta a cara que ele fez quando percebeu que o irmão vai aos Óscares e ele não”.

Rihanna, que está novamente grávida, irá subir ao palco dos Óscares, no próximo domingo, para interpretar ‘Lift Me Up’, tema de “Black Panther 2: Wakanda Para Sempre” e que está nomeado na categoria de Melhor Canção Original.