Lana Del Rey galardoada com um prémio para “artista visionária” em gala da “Billboard” só para mulheres

Lana Del Rey foi distinguida com o prémio para “artista visionária” na gala da “Billboard” para as Mulheres na Música, que se realizou esta semana.

A artista norte-americana, que ao longo da noite foi elogiada por Olivia Rodrigo e Rosalía, começou por dizer que “não tenho, de facto, uma visão a longo prazo".

“Mas estou muito feliz. Ser mulher e cantora é um feito maravilhoso. Quando lancei o meu primeiro álbum, há 14 anos, não tive esta receção, pelo que estou muito contente por aqueles que sentem que esta é uma época ótima para serem eles mesmos e se expressarem”, continuou.

“Sinto que ser feliz é a minha meta, pelo que a atingi”.

Ainda no tapete vermelho, Lana Del Rey deu uma entrevista onde deixou elogios a Olivia Rodrigo e a Billie Eilish, com quem disse querer trabalhar um dia.

O novo álbum de Lana Del Rey, “Did You Know That There's A Tunnel Under Ocean Blvd”, tem data de lançamento marcada para o dia 24 de março.