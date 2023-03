Wayne Shorter (1933-2023) e os portugueses: “A Ana Maria pedia encarecidamente que fizéssemos pausas para almoçar. Ele esquecia-se”

cortesia Mário Laginha

Foi casado durante mais de 25 anos com uma mulher portuguesa, Ana Maria Patrício, falecida tragicamente em 1996. Em Portugal, produziu o álbum de estreia de Pilar Homem de Mello, destacou-se num “concerto magnífico” no Porto 2001, um dos vários que deu entre nós, e criou cumplicidades com Mário Laginha e Mário Barreiros, que agora recordam Wayne Shorter, “um dos últimos dos grandes” do jazz do século XX, falecido esta quinta-feira aos 89 anos

