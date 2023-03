Depois de participar num filme da Netflix, James Hetfield (Metallica) vai voltar a trabalhar como ator

James Hetfield vai contracenar ao lado de Peter Dinklage e Juliette Lewis em “The Thicket”, western baseado no romance com o mesmo nome de Joe R. Lansdale.

O filme irá estar disponível na plataforma Tubi, e conta a história de um jovem que contrata um caçador de recompensas para ajudar a salvar a sua irmã, raptada por uma homicida.

Dinklage, uma das estrelas de “A Guerra dos Tronos”, será o produtor do filme, no qual está a trabalhar há uma década. As gravações terão lugar em Calgary, no Canadá.

Ainda não se sabe qual será o papel do vocalista dos Metallica, que fez recentemente parte do elenco de “Extremamente Perverso, Escandalosamente Cruel e Vil”, filme da Netflix sobre o assassino Ted Bundy.