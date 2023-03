A discografia completa dos De La Soul está finalmente disponível em ‘streaming’

O catálogo dos De La Soul chegou finalmente às plataformas de streaming, após uma longa batalha por parte do grupo em ter a sua música nesses serviços.

A “vitória” dos De La Soul surge apenas três semanas após terem perdido Trugoy The Dove, cofundador do grupo, falecido aos 54 anos.

Os fãs já poderão escutar, via streaming, discos como “3 Feet High And Rising”, de 1989, considerado como um dos melhores álbuns da história do hip-hop. “De La Soul Is Dead” (1991) e “AOI: Bionix” (2001) são outros dos álbuns disponíveis.