Uma canção obscura dos Pearl Jam entrou no novo episódio da série “The Last Of Us”

Uma canção menos conhecida dos Pearl Jam encontrou lugar na banda-sonora do sétimo episódio da série da HBO “The Last of Us”, transmitido no passado domingo.

‘All or None’, tema com que os Pearl Jam encerram “Riot Act”, disco de 2022 - e que só foi tocada em concerto 17 vezes - acabou num episódio-retrospetiva do passado de Ellie, baseado em “The Last of Us: Left Behind”, pacote de expansão do videojogo que inspirou a série.

Não é a primeira vez que a música dos Pearl Jam entra em “The Last of Us”. No videojogo “The Last of Us: Part II” Joel toca, numa guitarra acústica, o tema ‘Future Days’, presente em “Lightning Bolt” (2013).