Morreu Wayne Shorter, gigante do jazz

O saxofonista Wayne Shorter, um dos maiores nomes do jazz, morreu esta quinta-feira em Los Angeles, nos Estados Unidos, aos 89 anos. Encontrava-se hospitalizado e a causa da morte não foi revelada.



Nascido em Newark, a 25 de agosto de 1933, Shorter foi figura central em três dos maiores grupos de jazz do século XX: os Jazz Messengers, sob liderança do baterista Art Blakey, no estilo ‘hard bop’; militou na segunda formação do quinteto de Miles Davis a meio da década de 60, rumo ao período elétrico deste; e os Weather Report, formados em 1970, jazz de fusão que o colocou na companhia do teclista austríaco Joe Zawinul, o baixista checo Miroslav Vitouš, o baterista e vocalista norte-americano Alphonse Mouzon, bem como os percussionistas também norte-americanos Don Alias e Barbara Burton.