Atriz Jena Malone afirma ter sido vítima de abusos sexuais durante a rodagem de “The Hunger Games: Os Jogos da Fome”

A atriz Jena Malone, que interpretou a personagem Johanna Mason na saga “The Hunger Games”, diz ter sido abusada sexualmente durante as gravações de “The Hunger Games: A Revolta - Parte 2”.

Malone contou a sua experiência através de uma publicação no Instagram, partilhando uma fotografia sua num campo, em França, tirada pouco após o fim das rodagens.

“Pedi ao meu motorista para que me deixasse neste campo, para poder chorar e captar o momento. Esta temporada em Paris foi muito dura para mim: terminei uma relação a mal e fui abusada sexualmente por alguém com quem trabalhava”, escreveu.

A atriz não revelou o nome do alegado abusador - atribuindo a decisão à chamada “cultura do cancelamento” -, mas acrescentou que trabalhou “duramente” para “perdoar a pessoa que me violou e perdoar-me a mim mesma”.

Nos comentários, um fã questionou-a sobre o facto de o alegado abusador não ter respondido perante a justiça, ao que Malone respondeu: “Isso não é verdade. Recorri à justiça restaurativa para permitir à outra pessoa curar-se, admitir o seu erro, e crescer. Foi um processo difícil, mas ajudou-me”.