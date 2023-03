Justin Bieber cancelou por completo a sua nova digressão e o regresso a Portugal

Justin Bieber cancelou as restantes datas da “Justice World Tour”, a sua nova digressão, após sucessivos adiamentos.

Em outubro, Bieber anunciou que iria adiar a digressão devido a problemas de saúde. À altura, o músico anunciou que tinha Síndrome de Ramsey Hunt, uma condição que provoca paralisia facial.

De acordo com o jornal “LA Times”, os portadores de bilhetes para os concertos desta digressão já foram notificados de que podem pedir o reembolso dos mesmos. No entanto, note-se que a Ticketmaster ainda tem à venda bilhetes para dois espetáculos de Bieber em Paris, na próxima semana.

Bieber ainda tinha várias datas na Europa e nos Estados Unidos marcadas para 2023, mas as mesmas ficam agora sem efeito. O músico deveria ter atuado em Portugal a 21 de janeiro deste ano, mas esse concerto foi cancelado aquando do comunicado de Bieber. A promotora Ritmos & Blues, na altura, deixou em aberto um reagendamento: “As potenciais novas datas estarão sujeitas à disponibilidade de sala e de calendário”. Contudo, tanto a promotora como a sala de espetáculos confirmam agora, em definitivo, que o espetáculo ou qualquer remarcação do mesmo ficam sem efeito. “Os fãs devem solicitar o reembolso do seu bilhete até dia 28 de março no ponto de venda em que foi efetuada a compra mediante a apresentação do bilhete e respetivo recibo de pagamento. O reembolso será processado através do mesmo método de pagamento”, lê-se na página da Ritmos & Blues.