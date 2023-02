Xavier Rudd volta a Portugal para concerto no festival MEO Marés Vivas

Xavier Rudd é a nova confirmação no cartaz do festival MEO Marés Vivas, que regressa a Vila Nova de Gaia entre os dias 14 e 16 de julho. O músico norte-americano, que editou no ano passado o álbum “Jan Juc Moon”, sobe ao palco no último dia do evento, que conta também com Black Eyed Peas ou The Script.

O MEO Marés Vivas realiza-se no antigo Parque de Campismo da Madalena e os bilhetes já estão à venda, custando 90 euros o passe geral de três dias e 45 euros o ingresso diário. Confirme o cartaz anunciado até ao momento.

14 de julho

Da Weasel

Jorge Palma

Os Quatro e Meia

15 de julho

J Balvin

16 de julho

Black Eyed Peas

The Script

Xavier Rudd

Fernando Daniel