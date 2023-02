Neil Young tocou pela primeira vez ao vivo em quatro anos

Neil Young atuou ao vivo pela primeira vez em quatro anos, durante uma manifestação organizada pela United For Old Growth, campanha que visa impedir o governo canadiano de permitir às empresas madeireiras destruir florestas antigas.

“Estou aqui pelas árvores”, disse ao público presente. “São uma coisa preciosa e sagrada. Mostram-nos o poder da natureza quando estamos a ser ameaçados. Mostram-nos o passado. Mostram-nos o futuro. Merecem o respeito do Canadá”, afirmou, citado pelo “NME”.

Perante uma plateia considerável, Young interpretou então o clássico ‘Heart of Gold’, de “Harvest” (1972), e ‘Comes a Time’, do álbum com o mesmo nome (1978).

Neil Young não tocava ao vivo desde 2019. Em 2022, afirmou que só voltaria aos palcos “se as salas estivessem limpas”, devido à pandemia da covid-19.

Veja um vídeo da performance: