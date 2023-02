Lizzo cantou clássico dos Rammstein durante concerto na Alemanha

Lizzo atuou esta semana em Hamburgo, na Alemanha, tendo cantado parte de ‘Du Hast’, clássico dos Rammstein.

A cantora norte-americana explicou ter aprendido a palavra “oma”, que em alemão significa “avó”, repetindo-a perante os fãs antes de arrancar para os versos de ‘Du Hast’.

Recorde-se que Lizzo é um dos nomes presentes no cartaz do NOS Alive, atuando no Passeio Marítimo de Algés a 7 de julho. Já os Rammstein reencontrar-se-ão com o público português no Estádio da Luz, a 26 de junho.

Veja o vídeo: