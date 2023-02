Katy Perry em lágrimas no “American Idol”: “Isto está tudo errado, devias estar aqui por adorares música”

Katy Perry emocionou-se com a atuação de um concorrente do programa “American Idol”, do qual é jurada.

Na sua participação, Trey Louis, um norte-americano de 21 anos, natural do estado do Texas, cantou ‘Stone’, dos Whiskey Myers. Mas foi a sua história de vida que impressionou o júri: há cinco anos, Louis foi um dos sobreviventes de um massacre na sua escola, no qual um aluno de 17 anos matou a tiro oito colegas e dois professores.

“Sou de Santa Fe, no Texas”, contou o jovem. “Em maio de 2018, um homem armado entrou na minha escola. Eu estava na aula de artes e perdi muitos amigos. Desde 2018 que Santa Fe tem má reputação.”

Perante esta revelação, Katy Perry, que tem defendido o controlo de armas de fogo nos Estados Unidos, começou a chorar, dizendo: “O nosso país falhou-nos. Isto está tudo errado. Devias estar aqui por adorares música, não por teres tido de passar por isso. Não tinhas de ter perdido oito amigos. Espero que isto recorde as pessoas que temos de mudar, porque eu também tenho medo.”

Trey Louis acabou por ser apurado para a ronda seguinte do programa. Veja aqui a sua participação: