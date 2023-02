Dave Grohl passou 16 horas a cozinhar para pessoas necessitadas

Segundo um artigo do “TMZ”, Grohl pôs as luvas e pegou nos utensílios de cozinha e passou “14 horas a cozinhar e 2 a deixar a carne repousar”.

Dave Grohl passou 16 horas a cozinhar, num churrasco em Los Angeles, para 450 pessoas necessitadas. O evento, organizado pela associação de beneficência Hope Mission, contou com os dotes de cozinheiro do líder dos Foo Fighters a partir da meia-noite da passada quarta-feira.

A publicação diz que todas as despesas terão ficado por conta do músico, que passou algum tempo a conversar com as pessoas que serviu e com a equipa da Hope Mission.